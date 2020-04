La Culture chez vous librement (Adultes)

Voici quelques idées pour découvrir de chez soi de nouvelles offres culturelles gratuitement :

LITTERATURE

La Bibliothèque Nationale via sa trop méconnue plateforme Gallica propose depuis sa création des e-books libres de droit.

Accès à plusieurs e-books des éditions du Seuil (un titre supplémentaire chaque jour), dont l'opportun " Peste et Choléra " de Deville.

Et bien sûr, retrouvez sur notre site (rubrique en stock) nos coups de cœur ; ensuite, n’hésitez pas à les acheter si vous le pouvez, afin de soutenir les éditeurs, auteurs, illustrateurs…

THEATRE

La Comédie française anime de son côté depuis le 30 mars une chaîne vidéo éphémère tous les jours à partir de 16h, avec au programme diverses émissions et naturellement des captations de pièces tous les soirs à 18h30 et 20h30.

ARTS & MUSEE

De nombreux musées, dont le Louvre , le Prado , le MOMA , le Musée d’Orsay , le Musée du Vatican, du Canada … sont en ligne et visitables virtuellement depuis votre salon sans faire la queue.

Le magazine Beaux Arts auquel la médiathèque est abonnée, offre l'accès durant un mois à l'ensemble des contenusde son site Internet, où sont recensées actuellement les plus intéressantes expositions virtuelles.

OPERA / DANSE

MUSIQUE

Ou de la Philharmonique de Berlin , le plus prestigieux orchestre du monde.

avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France,

ainsi que de nombreux orchestres et solistes internationaux.

et concerts en ligne.

Le Montreux Jazz Festival ajoute lui 50 de ses concerts sur la plateforme Stingray, et offre un accès gratuit mensuel à ce catalogue de concerts filmés.

pour les diffuser en direct (et les laisser ensuite librement consultables).

enregistré en novembre dernier à Tokyo.

Naturellement, notre ressource MusicMe est toute adaptée à la situation de confinement, et permet la constitution de playlists variées comme par exemple celle-ci

FILMS DOCUMENTAIRES

Le joli documentaire Barrages, l'eau sous haute tension (1h20) sur l'écologie, l'indépendance énergétique et les privatisations, est désormais librement consultable par le biais du site d'information Reporterre.

Valérie Winckler, documentariste et photographe habitant Ville-d'Avray offre l'accès à trois de ses films.

et l'entrainement des cosmonautes, pour mieux prendre le large !

RADIO



PARTAGE DE TEMOIGNAGES

La médiathèque souhaite, en collaboration avec un artiste dans le cadre d'une prochaine exposition à l'entr@cte et au sein de la médiathèque, recueillir vos témoignages quant au confinement et à son après. Texte, poésie, illustration, chanson, etc. ; adressez-nous votre ressenti, vos inquiétudes, souhaits, espoirs...par mail à mediatheque@mairie-villedavray.fr